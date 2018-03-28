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Тулеев уволил двух чиновников после пожара в ТЦ, сообщил источник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев уволил двух чиновников после пожара в ТЦ, сообщил источник 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» снял с должностей своего заместителя — руководителя аппарата региональной администрации и начальника департамента внутренней политики, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.
"С должностей сняты заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", — сказал собеседник агентства. По его словам, должность Зеленина займет первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба, а место Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.
Согласно данным на официальном сайте обладминистрации, замгубернатора — руководитель аппарата отвечает за разработку и осуществление оперативных и долгосрочных прогнозов и планов работы коллегии администрации области, совещательных органов при губернаторе. Также в его полномочия входит организация и контроль за исполнением распорядительных документов и поручений губернатора, федеральных законов и указов.
В августе прошлого года Тулеев на первом после длительной болезни совещании с заместителями раскритиковал своих подчиненных и спикера регионального парламента, упрекнув их в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем. Тулеев, в частности, упомянул, что обижен на Зеленина и Лопатину.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.
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