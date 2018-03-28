Тулеев уволил двух чиновников после пожара в ТЦ, сообщил источник

"С должностей сняты заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", — сказал собеседник агентства. По его словам, должность Зеленина займет первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба, а место Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.

Согласно данным на официальном сайте обладминистрации, замгубернатора — руководитель аппарата отвечает за разработку и осуществление оперативных и долгосрочных прогнозов и планов работы коллегии администрации области, совещательных органов при губернаторе. Также в его полномочия входит организация и контроль за исполнением распорядительных документов и поручений губернатора, федеральных законов и указов.

В августе прошлого года Тулеев на первом после длительной болезни совещании с заместителями раскритиковал своих подчиненных и спикера регионального парламента, упрекнув их в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем. Тулеев, в частности, упомянул, что обижен на Зеленина и Лопатину.