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Более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерово 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Более 12 тысяч человек приняли участие в мероприятиях на Манежной и Пушкинской площадях в столице для того, чтобы почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте МВД России.
"Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что мероприятия проходили и у представительства Кемеровской области в столичном регионе.
На обеих акциях, несанкционированной на Пушкинской площади и официальной на Манежной, побывал фотокорреспондент "Газеты.Ru".
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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