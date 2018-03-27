Более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерово

Более 12 тысяч человек приняли участие в мероприятиях на Манежной и Пушкинской площадях в столице для того, чтобы почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Об этом сообщается на сайте МВД России. "Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях", — говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что мероприятия проходили и у представительства Кемеровской области в столичном регионе. На обеих акциях, несанкционированной на Пушкинской площади и официальной на Манежной, побывал фотокорреспондент "Газеты.Ru" 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.