В Тюмени и Ишиме во время проверки объектов нашли опасные фасады

После крупного пожара в доме на ул. Олимпийской, 4 в Тюмени 8 января, в ходе которого погиб один человек, областная прокуратура приняла решение о проверке фасадов зданий на соответствие строительным материалам.

Таким образом, проверка на соответствие объекта требованиям пожарной безопасности прошла в Тюмени и Ишиме.

35 из 47 проверенных объектов недвижимости не прошли экспертизу: как выяснилось, эти объекты оборудованы опасными легковоспламеняющимися фасадными системами. Один из таких зданий — многоэтажный жилой дом.

По итогам проведенной экспертизы, внесено 15 представлений об устранении нарушений закона и возбуждено шесть административных дел по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ — Нарушение требований пожарной безопасности.

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Использовано фото с сайта kykyryzo.ru