В России предложили способ увеличить финансирование пожарной охраны

Подразделениям пожарной охраны, которые на договорной основе работают на объектах производства, культурного наследия и в местах массового пребывания людей в России, могут позволить самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами, что позволит подразделениям закупать необходимую технику и повышать квалификацию сотрудников, пишет в среду газета «Известия».

«Соответствующий законопроект, разработанный МЧС, рассмотрит сегодня комитет Госдумы по безопасности. В правительстве полагают, что нововведение позволит подразделениям закупить современную технику и поднять зарплаты сотрудникам. Эксперты отмечают, что в итоге должны повыситься качество услуг и противопожарная безопасность в целом», — отмечается в статье.

Законопроект предлагает изменить организационно-правовой статус подразделений Государственной противопожарной службы, на договорной основе работающих с крупными предприятиями, в число которых входят «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Интер РАО» и «РусГидро». Они обеспечивают безопасность 213 объектов в 48 субъектах РФ, а также в прилегающих к ним населенных пунктах. Всего в зоне ответственности договорных подразделений находится более 2 тысяч населенных пунктов, где проживает около 10 миллионов человек.

Нововведения затронут 83 федеральных казенных учреждения, которые будут переведены в статус федеральных государственных бюджетных предприятий. Таким образом, вырученные ими средства останутся на балансе этих подразделений, а не уйдут в федеральный бюджет.

Возможность тратить заработанное исходя из реальных потребностей приведет к повышению качества услуг договорных подразделений и отрасли в целом, отметил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Руководители учреждений самостоятельно решат, как распределить доходы, какое оборудование нужно закупить в первую очередь для конкретного объекта, сколько выделить на зарплаты работников и повышение их квалификации, как их поощрить. Это особенно важно, когда речь идет о пожарной безопасности стратегически важных объектов и мест массового пребывания граждан», — сказал депутат.

При этом новый формат работы не приведет к ослаблению контроля за противопожарной сферой со стороны государства, уверен Выборный.

В Кемерове 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня», жертвами возгорания стали 64 человека. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в этом пожаре.