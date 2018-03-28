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В Болховском районе из-за неисправной печки сгорел дом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Болховском районе из-за неисправной печки сгорел дом 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Пожар в селе Хотетово Болховского района Орловской области произошёл накануне вечером, 27 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 21.09 на телефон пожарно-спасательной службы «101». В момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. На тушение сотрудники МЧС подали один ствол.
Огонь уничтожил кровлю на площади 54 квадратных метра, повредил стены, произошло обрушение потолочных перекрытий.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Болховском районе из-за неисправной печки сгорел дом появились сначала на РИА 57.
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