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Следователи встретились с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Следователи встретились с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Присутствующие на встрече смогли задать интересующие из вопросы.
В среду, 28 марта, сотрудники Следственного аппарата СК России провели встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
— Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она также добавила, что 31 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин проверит ход расследования. Помимо этого, он встретится с родственниками жертв трагедии и ответит на их вопросы.
Трансляция «ВМ»
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.
По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общероссийским днем траура.
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