Следователи встретились с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Присутствующие на встрече смогли задать интересующие из вопросы. В среду, 28 марта, сотрудники Следственного аппарата СК России провели встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». — Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко Она также добавила, что 31 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин проверит ход расследования. Помимо этого, он встретится с родственниками жертв трагедии и ответит на их вопросы. Трансляция «ВМ» ЧТО ПРОИЗОШЛО Крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общероссийским днем траура. ПО ТЕМЕ МЧС : Найдены все тела погибших во время кемеровского пожара, пропавших без вести нет Отец задержанного охранника «Зимней вишни» поделился версией отключения сигнализации