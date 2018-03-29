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СК сообщил о трех живых, числившихся пропавшими без вести
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

СК сообщил о трех живых, числившихся пропавшими без вести 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Суть Событий
Трое человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, нашлись живыми. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает «Интерфакс».
«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших, трое из них установлены среди живых», — сказала Петренко.
Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ. Пожар произошел 25 марта, пострадали более 70 человек.
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