СК сообщил о трех живых, числившихся пропавшими без вести

Трое человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , нашлись живыми. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших, трое из них установлены среди живых», — сказала Петренко.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ. Пожар произошел 25 марта, пострадали более 70 человек.