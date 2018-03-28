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Приморье скорбит: владивостокцы в память о погибших в Кемерово несут цветы и игрушки на центральную площадь и к Покровскому храму
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Приморье скорбит: владивостокцы в память о погибших в Кемерово несут цветы и игрушки на центральную площадь и к Покровскому храму 

Prim.News 53 минуты назад
Многие не могли сдержать слёзы.
27 марта на центральной площади краевого центра Приморья горожане начали приносить цветы и детские игрушки к стеле «Город воинской славы» и к Покровскому кафедральному собору. Вознести почести погибшим приходили семьями с маленькими детьми, студенты, пенсионеры, а также простые прохожие. Многие горожане не могли сдержать слёзы. Иностранные туристы, гуляя по площади, перестали смеяться и шумно себя вести.
Во Владивостоке объявлен трёхдневный траур. В городе приспустили государственные флаги, а также отменили развлекательные мероприятия.
Жертвами страшного пожара стали, как минимум 64 человека. Опубликован список погибших и пострадавших. Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла в Кемерово 25 марта.
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