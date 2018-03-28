В липецком Ельце из-за порыва трубы произошло очередное отключение воды

В 9.30 28 марта в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области» поступила информация об аварийном отключении холодной воды в доме №4 по улице Путейская в Ельце.

Из-за порыва трубы без холодной оводы остались 300 человек, из которой 78 — дети. Всего в зону отключения попали 30 частных домов, пять пятиэтажных домов и один детский сад.

Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада ОГУП «Елецводоканал». По предварительной оценке, работы завершатся к 17.00 28 марта. Подвозить воду будут по любой заявке местных жителей.