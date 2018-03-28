В Тюменской области проверят более 20 ТРЦ, рынки и гипермаркеты

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, проверочные мероприятия проводятся по поручению первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана . Совместно с сотрудниками МЧС будет обследовано более 20 ТРЦ.

«Будут проверены детские досуговые организации, объекты культуры и спорта, а также другие места с массовым пребыванием людей, в том числе гипермаркеты, рынки», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Владимира Владимирова. Ход и результаты проверок находятся на особом контроле прокурора Тюменской области

Как ранее писал «ФедералПресс» , губернатор Тюменской области Владимир Якушев 26 марта дал ряд поручений по предотвращению ЧС в местах массового пребывания людей.