В Тюменской области проверят более 20 ТРЦ, рынки и гипермаркеты 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, проверочные мероприятия проводятся по поручению первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана. Совместно с сотрудниками МЧС будет обследовано более 20 ТРЦ.
«Будут проверены детские досуговые организации, объекты культуры и спорта, а также другие места с массовым пребыванием людей, в том числе гипермаркеты, рынки», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Ход и результаты проверок находятся на особом контроле прокурора Тюменской области Владимира Владимирова.
Как ранее писал «ФедералПресс», губернатор Тюменской области Владимир Якушев 26 марта дал ряд поручений по предотвращению ЧС в местах массового пребывания людей.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В трагедии погибли 64 человека, в том числе и дети, пришедшие в кино и развлекательную зону. На место ЧП 27 марта вылетел президент Владимир Путин. Среда, 28 марта, объявлена днем общенационального траура. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, пять фигурантов задержаны.
Фото Евгения Поторочина