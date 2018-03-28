Вводятся новые типовые договоры аренды лесных участков 

Минюст России зарегистрировал два приказа Минприроды России, которыми вводится новые типовые формы договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений.
До последнего времени типовые договора, касающиеся лесных участков и лесных насаждений, должны были утверждаться правительством РФ. Однако согласно действующей редакции Лесного кодекса, теперь эти документы должен утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — Минприроды России.
Приказ о новом типовом договоре аренды лесных участков представляет собой весьма внушительный документ, его объем вместе с приложениями составляет 367 страниц.
Приказы Минприроды начнут действовать, когда правительственные постановления о типовых формах указанных договоров будут признаны утратившими силу.