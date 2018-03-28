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Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал версию сына о пожаре в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал версию сына о пожаре в Кемерове 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Возможной причиной могла послужить неисправная сигнализация и ее отключение.
Отец охранника, работавшего в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал версию сына о том, что послужило причиной страшного пожара.
«Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Об этом он доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил, это произошло еще 18 марта. При этом, сын сам ее отключить не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — приводит слова мужчины RT.
Также он отдельно отметил, что в том количестве, в котором охранники находились в ТЦ в момент трагедии, они не смогли бы сделать ничего. Мужчина пересказывает слова сына, по которым тот побежал на четвертый этаж «Зимней вишни», как только увидел дым на мониторе слежения. Вместе с ним в смене было еще двое сотрудников ЧОП-а, что ничтожно мало для огромной площади торгового центра.
Между тем, ранее стало известно, что директор ТЦ «Зимняя вишня» не призанала свою ответственность за случившийся пожар.
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