Ещё
Кемеровчанам сегодня начнут делать первые выплаты после пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемеровчанам сегодня начнут делать первые выплаты после пожара 

Авторадио 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Сегодня в Кемерове начнутся первые выплаты семьям погибших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня». В оперативном штабе сообщили, списки начали готовить еще накануне. Ранее замглавы МЧС Владлен Аксенов поручил в течение дня распределить федеральные средства, поступившие на счета Кемеровской области, пострадавшим и семьям погибших людей. Помощь пострадавшим и семьях погибших готовы оказать и различные предприятия Кузбасса, об этом рассказал первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов: «Очень много идет звонков от наших предприятий, Кузбасских предприятий, с предложениями оказать материальную помощь, из других регионов компании тоже предлагают оказать целевую помощь, в том числе может индивидуальной семье, в зависимости от того положения, в котором сейчас эта семья оказалась, потому что в некоторых семьях, к примеру, есть бабушка и маленький ребенок остался. Нет ни одного региона России, которые бы не сочувствовали тому, что произошло здесь. Тут сказать, что кто-то остался в стороне, такого нет. Это, действительно, общая национальная трагедия. И, конечно, она заставляет задуматься над этим и, в общем-то, сделать определенные системные выводы всем».
Авторадио: последние новости
Тулеев начал лично встречаться с семьями погибших при пожаре в торговом центре СК сообщил о серьезных нарушениях в сгоревшем торговом центре в Кемерове У большинства охранников ТЦ "Зимняя вишня" нет лицензий - профсоюз
 Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово367
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово128
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1107
Изгнать дипломатов США из России
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»30
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение