Кемеровчанам сегодня начнут делать первые выплаты после пожара 

Сегодня в Кемерове начнутся первые выплаты семьям погибших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня». В оперативном штабе сообщили, списки начали готовить еще накануне. Ранее замглавы МЧС Владлен Аксенов поручил в течение дня распределить федеральные средства, поступившие на счета Кемеровской области, пострадавшим и семьям погибших людей. Помощь пострадавшим и семьях погибших готовы оказать и различные предприятия Кузбасса, об этом рассказал первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов: «Очень много идет звонков от наших предприятий, Кузбасских предприятий, с предложениями оказать материальную помощь, из других регионов компании тоже предлагают оказать целевую помощь, в том числе может индивидуальной семье, в зависимости от того положения, в котором сейчас эта семья оказалась, потому что в некоторых семьях, к примеру, есть бабушка и маленький ребенок остался. Нет ни одного региона России, которые бы не сочувствовали тому, что произошло здесь. Тут сказать, что кто-то остался в стороне, такого нет. Это, действительно, общая национальная трагедия. И, конечно, она заставляет задуматься над этим и, в общем-то, сделать определенные системные выводы всем».