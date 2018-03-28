Соседи спасли из огня 89-летнюю женщину в поселке Неклюдово

В поселке Неклюдово городского округа города Бор соседи спасли из горящей квартиры пожилую женщину. С отравлениями продуктами горения пострадавшая была доставлена в Борскую центральную городскую больницу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар случился в многоквартирном доме в поселке Неклюдово около 10 часов 27 марта. Когда пожарные прибыли на место происшествия, происходило открытое горение в одной из комнат в квартире на втором этаже. 89-летнюю хозяйку жилища вывели из огня соседи.

Вскоре пожар был ликвидирован на площади восемь квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы 28 человек личного состава и семь единиц техники. Причина пожара пока не известна.

Ранее сообщалось, что нижегородские пожарные эвакуировали двух детей и восьмерых взрослых из горящего дома.