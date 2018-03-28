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В Реутове отремонтируют 25 тысяч квадратных метров дорог
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В Реутове отремонтируют 25 тысяч квадратных метров дорог 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
До конца текущего года дорожные строители Реутова отремонтируют почти 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров, в планы ремонта включены три улицы. Об этом сообщил глава города Станислав Каторов.
Глобальная реконструкция ожидает улицы Новая, Комсомольская и Молодежная. В ходе ремонта дорожники полностью заменят дорожное полотно, заасфальтируют тротуары и уложат новый бордюрный камень. Общая длина улиц, подлежащих ремонту — два километра
Станислав Каторов.
Глава Реутова добавил, что в 2018 году ямочный ремонт проведут на 1,5 тысячах квадратных метрах дворовых территорий.
Сбор предложений жителей по ремонту и благоустройству дорог на 2018 год прошел на портале «Добродел». Большинством голосов жители Реутова из почти
50-ти  адресов для благоустройства выбрали три городские улицы.
План по ремонту дорог на 2017 год в Реутове был выполнен на 100%. Отремонтировано более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, 12 тысяч квадратных метров тротуаров, увеличено количество машиномест.
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