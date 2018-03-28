В Реутове отремонтируют 25 тысяч квадратных метров дорог

До конца текущего года дорожные строители Реутова отремонтируют почти 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров, в планы ремонта включены три улицы. Об этом сообщил глава города Станислав Каторов.

Глобальная реконструкция ожидает улицы Новая, Комсомольская и Молодежная. В ходе ремонта дорожники полностью заменят дорожное полотно, заасфальтируют тротуары и уложат новый бордюрный камень. Общая длина улиц, подлежащих ремонту — два километра

Глава Реутова добавил, что в 2018 году ямочный ремонт проведут на 1,5 тысячах квадратных метрах дворовых территорий.

Сбор предложений жителей по ремонту и благоустройству дорог на 2018 год прошел на портале «Добродел». Большинством голосов жители Реутова из почти

50-ти адресов для благоустройства выбрали три городские улицы.