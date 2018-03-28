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Мужчина и женщина сгорели в сауне во Всеволожском районе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мужчина и женщина сгорели в сауне во Всеволожском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Два человека сгорели в частном доме в деревне Корнево Всеволожского района. Пожарные нашли их сильно обгоревшие тела во время разбора завалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС
Сообщение о пожаре поступило 27 марта в 22:40. На место выехали дежурные смены 96 и 93 пожарно-спасательных частей. Оказалось, что очаг возгорания находится в домой сауне. Загорелась обстановка, перекрытия и кровля площадью 12 кв. м. Огонь удалось потушить в 23:40.
По данным полиции, пожар произошел в частном доме на улице Набережной в поселке Корнево. После тушения, внутри были найдены два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, это 53-летний хозяин дома и его 57-летняя знакомая.
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