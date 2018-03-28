Мужчина и женщина сгорели в сауне во Всеволожском районе

Два человека сгорели в частном доме в деревне Корнево Всеволожского района. Пожарные нашли их сильно обгоревшие тела во время разбора завалов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС

Сообщение о пожаре поступило 27 марта в 22:40. На место выехали дежурные смены 96 и 93 пожарно-спасательных частей. Оказалось, что очаг возгорания находится в домой сауне. Загорелась обстановка, перекрытия и кровля площадью 12 кв. м. Огонь удалось потушить в 23:40.

По данным полиции, пожар произошел в частном доме на улице Набережной в поселке Корнево. После тушения, внутри были найдены два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, это 53-летний хозяин дома и его 57-летняя знакомая.