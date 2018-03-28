«Я не чувствую вину»: управляющая ТРЦ «Зимняя вишня» рассказала о причинах трагедии

Управляющая сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок продолжает отрицать свою вину в пожаре. Ожидается, что суд изберет ей меру пресечения в среду, 28 марта, передает «Интерфакс»

Короткий комментарий она дала журналистам перед судебным заседанием.

Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала

— Надежда Судденок.

Она добавила, что не знала о неисправности пожарной сигнализации, на проверках с ее участием неисправностей не было. В рамках уголовного дела задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.

Крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. 28 марта по всей стране проходит траур по погибшим. Люди размещают в социальных сетях траурные аватарки и картинки горящих свечей.

С начала

годов национальный траур объявлялся в России 28 раз, передает агентство Ura.ru. Последний раз траур объявлялся 28 декабря 2016 года. Это произошло после крушения в Сочи

Ту-154. В результате погибли 92 человека.