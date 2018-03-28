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«Я не чувствую вину»: управляющая ТРЦ «Зимняя вишня» рассказала о причинах трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Я не чувствую вину»: управляющая ТРЦ «Зимняя вишня» рассказала о причинах трагедии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Управляющая сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок продолжает отрицать свою вину в пожаре. Ожидается, что суд изберет ей меру пресечения в среду, 28 марта, передает «Интерфакс».
Короткий комментарий она дала журналистам перед судебным заседанием.
Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала
— Надежда Судденок.
Она добавила, что не знала о неисправности пожарной сигнализации, на проверках с ее участием неисправностей не было. В рамках уголовного дела задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.
Накануне суд продлил срок задержания до 72 часов Судденок, техническому директору ТРЦ «Зимняя вишня» Георгию Соболеву, сотруднику и руководителю компании «Системный интегратор», отвечавшей за обслуживание пожарной сигнализации, Александру Никитину и Игорю Полозиненко.
Крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. 28 марта по всей стране проходит траур по погибшим. Люди размещают в социальных сетях траурные аватарки и картинки горящих свечей.
С начала
годов национальный траур объявлялся в России 28 раз, передает агентство Ura.ru. Последний раз траур объявлялся 28 декабря 2016 года. Это произошло после крушения в Сочи
Ту-154. В результате погибли 92 человека.
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