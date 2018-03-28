В ЛНР запустили в небо шары с именами погибших при пожаре в Кемерово

ЛУГАНСК , 28 мар — РИА Новости . Жители самопровозглашенной Луганской народной республики в рамках акции памяти запустили в небо белые шары с именами жертв пожара в Кемерово , передает корреспондент РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ

Стартовала акция у храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». Представители властей республики, активисты общественных организаций и неравнодушные жители Луганска несли к памятному знаку в честь 2000-летия Рождества Христова свечи, цветы и игрушки. Информация об акции распространялась в социальных сетях.

"Собрались представители всех поколений, от маленьких детей до людей пожилого возраста — около 250 человек. Люди откликнулись сразу, очень быстро, потому что событие очень страшное", — рассказал журналистам один и организаторов акции, председатель молодежной общественной организации «Молодая гвардия» движения «Мир Луганщине» Евгений Губарев

В Луганске после возложения цветов люди двинулись на Театральную площадь, где одновременно запустили в небо белые воздушные шары с именами погибших при пожаре и почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Акции памяти прошли 28 марта во многих городах самопровозглашенной республики. Военнослужащие Народной милиции ЛНР приняли участие в панихиде по жертвам трагедии в Кемерово.

"Сегодня так же, как и в России, в Луганской народной республике объявлен день траура. Во всех подразделениях, соединениях и воинских частях Народной милиции ЛНР приспущены флаги, личный состав почтил память погибших в ужасной трагедии минутой молчания", — рассказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово