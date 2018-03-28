Формат потенциальных душегубок 

Григорий Ревзин, архитектурный критик: О Кемерове сказать нечего, тут можно только в ужасе молчать и соболезновать. Но хочу сказать о торговых центрах. Я в свое время вышел из состава градсовета Москвы, потому что мы там все время вынуждены были согласовывать торговые центры. Это очень специфический формат. Все поражаются тому, как можно было оставить такое количество детей без взрослых, уйти за покупками. Но это прямо предусмотрено форматом торгового центра. Его смысл в том, чтобы создать поток семейного посещения, потом разделить детей и родителей и отправить взрослых пару часов ходить по торговой зоне, чтобы они не могли чего–нибудь не купить. Торговые центры кормятся с потока и прикладывают все силы для его интенсификации. С точки зрения торговли важно, чтобы выходы были не на виду, все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания. В торговом центре сталкиваются три разных протокола. Противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки. Отсюда лишние с точки зрения безопасности людей и товаров входы–выходы закрывают везде. Для привлечения потока требуется постоянное обновление интерьера — нужно создать визуальное событие. Это бесконечный поток временных экспозиций, временных материалов. Они временные, поэтому дешевые, поэтому пожароопасные. Это склады с порохом, в которых людей как сельдей в бочке. Для того чтобы люди могли безопасно находиться в таких местах, они должны быть подготовлены, обучены, как на опасном производстве. Но тут–то все дело в том, что вам продают релакс, развлечение, расслабленность, комфорт. Заставить людей расслабляться в режиме опасного производства невозможно. Те же торговые и развлекательные площади на первых этажах при пожаре не создали бы никакой опасности для людей — посетители бы просто выбили окна и вышли на улицу. В Германии строительство торговых центров запрещено ближе чем в 10–15 км от города. Это меры против чрезмерной концентрации людей. Бизнес зарабатывает с потока, но общество его ограничивает ради безопасности. Да, понятно, что эта «Зимняя вишня» не могла бы сгореть так страшно, если бы не самые разнообразные нарушения техники безопасности. Но само это устройство — торговый центр — невероятно опасно, а продается оно как место расслабления и отдыха. А знаете, сколько у нас крупных торговых центров того же формата, как в Кемерове: с детской секцией наверху, с кинотеатрами, катками, анимациями? Их 600. Я понимаю, что закрыть их невозможно. Я вышел из градсовета Москвы, но большего сделать было нельзя — все архитекторы понимали, что это зло, но за этим злом стояли очень большие финансовые интересы, а в Москве так прямо олигархические. Но давайте теперь запретим новое их строительство в городах — только в поле далеко от города. Давайте запретим располагать там детские центры. Это устройства для привлечения потока родителей, использование детей для коммерческой эффективности. И это душегубки.
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