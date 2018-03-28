Пожарные спасли из горящего дума в Луге 11 человек — двое пострадавших прыгнули с окна

Двухэтажный жилой дом загорелся утром 28 марта в Луге. Огонь распространился на две квартиры, но жертв удалось избежать благодаря спасателям

По информации Online47, из полыхающего дома эвакуировали 11 человек. Среди спасённых — три ребёнка.

При этом некоторые жильцы прыгали из окон, спасаясь от огня. Двое получили травмы средней степени тяжести. У женщины 1983 года рождения диагностировали перелом тазобедренной кости, у 17-летнего подростка — перелом колена.

Всех пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу Луги.