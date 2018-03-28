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70 домов останутся без света 28 марта в Ленинском районе
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70 домов останутся без света 28 марта в Ленинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Плановые отключения электроснабжения произойдут в Ленинском районе 28 марта, сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.
В частности, с 13:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам: улица Юпитерская,10,12,12а,12 б,12в,12г.
Также без света останутся дома 1 и 3 по улице Успенского и на Композиторская д.1.
Электроснабжение отключат в дома 62 и 66 на проспекте Ленина.
Самые массовые отключения ожидаются на улице Воронихина, где без света останутся дома №№29-39.
Также электричества не будет по адресам: улица Застройщиков д.30-48,56,29,31,33,37,43-67.
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