70 домов останутся без света 28 марта в Ленинском районе

Плановые отключения электроснабжения произойдут в Ленинском районе 28 марта, сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, с 13:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам: улица Юпитерская,10,12,12а,12 б,12в,12г.

Также без света останутся дома 1 и 3 по улице Успенского и на Композиторская д.1.

Электроснабжение отключат в дома 62 и 66 на проспекте Ленина.

Самые массовые отключения ожидаются на улице Воронихина, где без света останутся дома №№29-39.

Также электричества не будет по адресам: улица Застройщиков д.30-48,56,29,31,33,37,43-67.