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На Северном Кавказе почтили память погибших в пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Северном Кавказе почтили память погибших в пожаре в Кемерово 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
На Северном Кавказе почтили память погибших в пожаре в КемеровоПо указу Президента России Владимира Путина 28 марта объявлен общенациональным днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Траурный марш в память о погибших прошел по различным регионам России, в том числе и на Северном Кавказе.
«Случившееся потрясло жителей Северного Кавказа, сердца которых не могут примириться с вестью о постигшем кемеровчан горе», — пишет полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Олег Белавенцев в телеграмме, направленной в адрес властей Кемеровской области. Соболезнования выразили и главы всех республик округа.
Вместе с руководителями республик почтили память погибших и жители Северного Кавказа. Так, в столице СКФО — городе Пятигорске у мемориала «Огонь Вечной Славы» жители города возложили цветы и почтили память о погибших минутой молчания, также как и на Александровской площади города Ставрополя, возле монумента «Ангел-хранитель». В городах Дагестана (Махачкала, Каспийск, Дербент, Хасавюрт) тоже прошли скорбные мероприятия.
Трагедия собрала в столице Дагестана жителей города в парке имени 50-летия Октября, где выложили свечи в виде надписи: «Кемерово скорбим» и почтили память минутой молчания.
В Карачаево-Черкесии люди принесли цветы, мягкие игрушки и свечи на Аллею героев, расположенную в центральной части Черкесска. В Кабардино-Балкарии прошел траурный митинг, а праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, перенесены на 30 марта.
Траурные митинги прошли и в Ингушетии. Скорбят по погибшим в пожаре и в городах Северной Осетии-Алании. Жители Беслана, которым знакома боль утраты детей, выложили надпись свечами «Кемерово скорбим» в спортивном зале первой школы. Слова поддержки и сочувствия выразила и чеченская общественность.
Фото: Администрация города Махачкала
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