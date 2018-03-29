Кемеровчанин, потерявший в «Зимней вишне» семью, объяснил, почему были закрыты двери в кинозале

«Люди выбегали, остались только наши в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре уже был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели как вам известно туда не прибыли», — сообщил он в видеообращении.

Он отметил, что мужчина, закрывший дверь, все-таки сумел спастись. При этом мужчина отмечает, что изначально все двери в кинозалах были открыты. Кроме того он требует привлечь к ответственности спасателей МЧС , поскольку во время тушения пламени, по его словам, не были задействованы вертолетные расчеты. К тому же крышу здания, по его данным, начали тушить лишь спустя полтора часа, после начала ЧП.

Кемеровчанин отмечает, что до сих пор не может получить тела своих близких: «Нам надо ждать три недели! Потому что невозможно опознать, есть только фрагменты. Три недели, чтобы установить», — негодует мужчина.

«Вопрос у меня один: почему наш губернатор, когда проходили бедствия в других регионах, говорил, что у нас все хорошо, все под контролем, с любой проблемой справимся. Не справились!», — заключил пострадавший.

Напомним, страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Как было установлено, очаг возгорания находился на четвертом этаже здания в игровой комнате. В результате пожара, погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. Уже опознаны тела 27 человек, остальные отправят сегодня на генетическую экспертизу в Москву . На данный момент в деле о пожаре пять фигурантов. В их числе технический директор компании-собственника центра, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник «Зимней вишни», который, по версии СК, отключил систему оповещения при пожаре. Все они арестованы.

Фото: mchs.gov.ru.