Начало весенне-летнего пожароопасного сезона в регионе могут объявить уже 15 апреля

«По данным Рослесхоза, первый лесной пожар уже зарегистрирован в Томской области , так что в России пожароопасный сезон уже открыт, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области — руководитель департамента лесного хозяйства ведомства Павел Мельников . — В Самарской области пожароопасный сезон мы планируем открыть с 15 апреля, соответствующее постановление правительства Самарской области сейчас проходит окончательную стадию согласований».

Тем временем все службы проверяют «боеготовность» лесопожарной техники и региональной диспетчерской службы, которая управляет системой видеонаблюдения из 26 камер. Также на вооружении стоит «Лесной дозор» — программа, которая не только фиксирует очаги возгорания, но и выдает точные координаты, данные о владельцах земельного участка, что позволяет не только быстрее организовать тушение пожара, но и выявлять его причины и виновников.

По данным регионального МЧС, в 2017 году органами дознания было рассмотрено пять сообщений о лесных пожарах, которые произошли на общей площади 1,78 гектара. Четыре из них начались на особо охраняемых территориях, к уничтожению лесного фонда не привели. А вот пятый случай, зарегистрированный в тольяттинском участковом лесничестве, стал причиной возбуждения уголовного дела по ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», потому что пожар распространился на площадь в один гектар, а ущерб от него оценили в 91 тыс. рублей. В феврале это дело направили в суд, где вскоре прекратили за примирением сторон.

Основной причиной природных, в том числе и лесных пожаров называют неосторожное обращение с огнем: разведение костров во время отдыха, выжигание сухой растительности в полях или на приусадебных территориях.

30 декабря 2017 года в правила противопожарного режима РФ были внесены изменения: теперь землевладельцы обязаны регулярно убирать мусор и косить траву на принадлежащих им участках в границах населенных пунктов дачных товариществ. Также ввели ряд ограничений на сеяние колосовых культур на определенных территориях. А владельцев сельхозугодий обязали защищать землю от сорняков и своевременно проводить сенокос, плюс во время сбора урожая и заготовки кормов запретили курить вне специально отведенных мест и разводить открытый огонь.