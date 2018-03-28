Куда бежать: после пожара в кемеровском ТЦ спасатели выпустили памятку об эвакуации

В среду, 28 марта, Главное управление МЧС России по Новосибирской области разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торговых центров при пожаре.

При эвакуации из торгового центра в МЧС России советуют соблюдать спокойствие и порядок и покидать здание по планам эвакуации. Сохраняя спокойствие, нужно покинуть здание через любой пожарный выход. Если двигаться предстоит в толпе, то необходимо успокаивать паникёров и помогать оцепеневшим от страха людям.

В случае, если путь лежит через задымлённые участки, необходимо задержать дыхание, или прикрыть рот и нос смоченным водой платком или рукавом одежды.

«Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в сторону выхода», — приводит ещё одно правило МЧС.

Заходить в помещения с большим количеством дыма строжайше запрещено. Кроме того, спасатели предостерегают, что ненужно подниматься на верхние этажи или прятаться в удалённых замкнутых помещениях. Пользоваться лифтом категорически нельзя. Если покинуть здание не получилось, то следует оставаться на месте и ждать спасателей.

«Окна — самый крайний путь к спасению. Использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше 3-го этажа. Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно. Если вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара», — рекомендуют спасатели.

Выбравшись из здания, нужно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также позвонить спасателям и указать точный адрес горящего здания.