Под завалом. Власти прокомментировали пожар

В кемеровской школе №7 26 марта открыли штаб для родственников пострадавших и пропавших без вести при пожаре в «Зимней вишне». Убитые горем люди ждут хоть какой-то информации о своих близких… Глава МЧС Владимир Пучков , который прибыл на следующий день после трагедии, каждые три часа докладывает им о том, как спасатели разбирают завалы.

«Вернуть погибших не сможем»

«Почему были заблокированы двери кинозала?», «Дайте нам виновного на растерзание», «Пожалуйста, давайте вместе просмотрим камеры, может, наши дети испугались и куда-то убежали», — убитые горем родители до последнего не теряли надежды, что их детей найдут живыми. И просили ответов у министра. «Всех нас интересует, кто виноват. Работают специалисты прокуратуры , Следственного комитета, МЧС. Вам будет открыто доноситься вся информация. Это трагедия наша общая. Если бы можно было вернуть смертную казнь, поверьте, я бы посадил виновных на кол», — отвечал Пучков, но ничего конкретного о том, когда станет известна судьба близких, не говорил. Чтобы найти всех пропавших без вести, пришлось организовать два дополнительных аварийно-спасательных отряда.

Оказывается, не всех жертв, которых подняли из-под завалов в ТРЦ, можно опознать. И тут же, в штабе, у родственников брали ДНК. «Уверен, что наша совместная работа позволит и эту ЧС ликвидировать в короткие сроки. Мы не сможем вернуть, к сожалению, погибших, но оказать всю помощь и поддержку каждой семье — это наша задача», — отметил Владимир Пучков. Поиски людей затрудняло то, что два кинозала с четвёртого этажа «упали» на третий… По предварительной информации, как доложил министр, очаг возгорания находился на четвёртом этаже.

На главный вопрос «Кто виноват?» ответят следователи. Расследование лично контролирует председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также прибыл в Кемерово 26 марта вместе с группой следователей из центрального аппарата. Они уже задержали и допросили четверых подозреваемых: технического директора ТРЦ, арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр пожара, а также сотрудника и руководителя организации, которые обслуживали пожарную сигнализацию. На 18:28 понедельника ещё решали вопрос о задержании пятого подозреваемого. Сотрудника ЧОПа подозревают в том, что после сообщения о пожаре он зачем-то отключил систему оповещения…

Первые итоги расследования уже есть. По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в «Зимней вишне» действительно были вопиющие нарушения, в том числе при вводе торгового центра в эксплуатацию. Что это за нарушения, следствие пока не конкретизирует. Остаётся надеяться, что за них ответят все виновные. И не только технический персонал. Ведь кто-то же закрыл глаза на эти нарушения, когда подписывал документы на ввод здания в эксплуатацию.

Всекузбасский траур

Вероника Скворцова

Лечение всех пострадавших контролирует министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сразу из аэропорта она поехала в больницы, в которые поступили посетители «Зимней вишни». Чиновница выслушала доклад врача и пообщалась с горожанами, узнала об их состоянии и пожелала скорейшего выздоровления… К сожалению, у многих в пожаре погибли близкие люди, поэтому выздоровление будет тяжёлым.

Вместе с министром в город прибыли ведущие психиатры из института Сербского. Они, по словам Скворцовой, работают с каждым пострадавшим и с каждым родственником пострадавших. Но, к сожалению, психиатры не смогут вернуть внезапно осиротевшему ребёнку погибших маму и папу, а родителям — сына или дочь. Так же как и миллион рублей, который губернатор области Аман Тулеев пообещал выплатить за каждого погибшего.

«Выплата начнётся, когда пройдут опознания», — прокомментировал ситуацию Аман Тулеев в эфире телеканала «Вести-Кузбасс». «Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — цитирует губернатора пресс-служба администрации области. Тем, кто сейчас лежит в больницах, тоже помогут. С 27 по 29 марта в Кузбассе объявили трёхдневный траур. На территории всей области приспустили флаги, рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи. Кузбасс скорбит… И надеется, что виновные ответят.