В Казани впервые за три года проверили ТРК «Горки-парк» 

Комиссия проверили ТРК «Горки-парк», который открылся три года назад, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Инспекторы осмотрели эвакуационные выходы и схемы эвакуации. В комплексе есть указатели, а сами двери при сработке пожарной сигнализации откроются автоматически. Так же у этих эвакуационных выходов есть кнопка ручного открывания дверей.
На лестничных пролетах предусмотрена система дымоудаления, которая включается после сработки пожарной сигнализации.
На втором этаже ТРК есть детская площадка и батутный центр, поэтому инспекторы проверили сработку автоматической пожарной сигнализации, нажав на тревожную кнопку. Сразу после этого начал опускаться противопожарный занавес, отрезающий путь огню в случае пожара, и посетители центра, услышав речевое оповещение и вой сигнальной сирены поспешили к эвакуационным выходам, через которые вышли на улицу.
После проверки эвакуационных выходов комиссия приступила к изучению документов.
Напомним, подобные проверки охватят все торгово-развлекательные комплексы.