В Казани впервые за три года проверили ТРК «Горки-парк»

Татарстана. Комиссия проверили ТРК «Горки-парк», который открылся три года назад, сообщает пресс-служба МЧС

Инспекторы осмотрели эвакуационные выходы и схемы эвакуации. В комплексе есть указатели, а сами двери при сработке пожарной сигнализации откроются автоматически. Так же у этих эвакуационных выходов есть кнопка ручного открывания дверей.

На лестничных пролетах предусмотрена система дымоудаления, которая включается после сработки пожарной сигнализации.

На втором этаже ТРК есть детская площадка и батутный центр, поэтому инспекторы проверили сработку автоматической пожарной сигнализации, нажав на тревожную кнопку. Сразу после этого начал опускаться противопожарный занавес, отрезающий путь огню в случае пожара, и посетители центра, услышав речевое оповещение и вой сигнальной сирены поспешили к эвакуационным выходам, через которые вышли на улицу.

После проверки эвакуационных выходов комиссия приступила к изучению документов.

Напомним, подобные проверки охватят все торгово-развлекательные комплексы.