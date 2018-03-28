Пожарная тревога напугала посетителей ТРЦ «ГиперСити» в Кургане

По информации посетителей Торгово-развлекательного центра «ГиперСити», около 11 часов в помещениях раздались крики сотрудников о пожарной тревоге, они предлагали посетителям их покинуть. Звуков пожарной сигнализации при этом никто не слышал. Помещение покинуло около 50 посетителей в аварийном порядке.

ТРЦ «ГиперСити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в Кургане с уникальным подбором арендаторов, в том числе магазинов федеральных сетей, с разнообразными возможностями организации и проведения досуга для взрослых и детей. Общая площадь торгово-развлекательного центра составляет 45050 кв. метров.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в администрации торгово-развлекательного центра, проходила отработка экстренной эвакуации посетителей. В учениях силы и средства курганских МЧС не были задействованы.

Как ранее сообщал «Уральский меридиан», в курганских ТРЦ ожидаются массовые проверки.

Фото очевидцев для ИА «Уральский меридиан»