Тулеев начал проводить встречи с семьями погибших при пожаре в Кемерове

По словам собеседника агентства, встречи будут продолжаться, так как Тулеев намерен встретиться с родственниками всех жертв ЧП.

Ранее глава региона заявил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а все расходы на организацию похорон оплатят из бюджета области. Кроме того, губернатор обещал конкретные меры поддержки каждой семье со стороны региональных властей, в том числе связанные с обучением детей, кредитами и другими проблемами.