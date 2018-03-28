Тулеев начал проводить встречи с семьями погибших при пожаре в Кемерове 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сегодня, 28 марта, начал проводить первые личные встречи с семьями погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
По словам собеседника агентства, встречи будут продолжаться, так как Тулеев намерен встретиться с родственниками всех жертв ЧП.
Ранее глава региона заявил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а все расходы на организацию похорон оплатят из бюджета области. Кроме того, губернатор обещал конкретные меры поддержки каждой семье со стороны региональных властей, в том числе связанные с обучением детей, кредитами и другими проблемами.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел 25 марта. По последней информации, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.