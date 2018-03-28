Кизяков назвал пожар в «Зимней вишне» убийством

Новый выпуск передачи Андрея Малахова был посвящен страшному пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» и так и назывался « Кемерово : спустя 48 часов». Гостями ток-шоу стали множество звезд. Одним из них был и ведущий популярной семейной программы «Пока все дома» Тимур Кизяков . Шоумен дал жесткий комментарий по поводу происшедшей трагедии.

Кизяков заявил, что случившееся произошло из-за цепочки событий, которые привели пусть и к непреднамеренному, но убийству. Он отметил, что если на данный момент ситуация в корне не изменится, то подобные трагедии, которые уносят жизни людей, буду происходить снова и снова.

Ведущий шоу «Пока все дома» также высказал уверенность, что виновных в страшном пожаре разыщут. Однако найти и наказать всех не получится, так как подобных торговых центров за последние годы было построено множество, равно как и нарушений, которые вольно или невольно были допущены застройщиками, пишет сайт Dni.ru.