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Кизяков назвал пожар в «Зимней вишне» убийством
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кизяков назвал пожар в «Зимней вишне» убийством 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Новый выпуск передачи Андрея Малахова был посвящен страшному пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» и так и назывался «Кемерово: спустя 48 часов». Гостями ток-шоу стали множество звезд. Одним из них был и ведущий популярной семейной программы «Пока все дома» Тимур Кизяков. Шоумен дал жесткий комментарий по поводу происшедшей трагедии.
Кизяков заявил, что случившееся произошло из-за цепочки событий, которые привели пусть и к непреднамеренному, но убийству. Он отметил, что если на данный момент ситуация в корне не изменится, то подобные трагедии, которые уносят жизни людей, буду происходить снова и снова.
Ведущий шоу «Пока все дома» также высказал уверенность, что виновных в страшном пожаре разыщут. Однако найти и наказать всех не получится, так как подобных торговых центров за последние годы было построено множество, равно как и нарушений, которые вольно или невольно были допущены застройщиками, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что страшный пожар, унесший жизни множества детей и взрослых, произошел 25 марта. В среду, 28 марта по всей России и Белоруссии объявлен траур. В Кемерово сейчас проходит прощание с жертвами трагедии.
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