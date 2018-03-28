Грузовик сгорел в Усвятском районе минувшей ночью 

Грузовой автомобиль сгорел в деревне Глазуново в Усвятском районе минувшей ночью. Об ьэтом сообщили в пресс-службе ГУ ЧМС России по Псковской области. Пожар произошел в 1:50.
Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека. Всего за сутки в Псковской области произошло 6 техногенных пожаров. В том числе в деревне Хотицы, Баконово, в Пскове на улице Коммунальной, в деревне Еремино Бежаницкого района, СНТ «Подснежник-2» и деревне Глазуново.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.