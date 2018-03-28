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Муфтий и митрополит Татарстана выступили с совместным обращением
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Муфтий и митрополит Татарстана выступили с совместным обращением 

Казанский Портал 2 часа назад
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан выразили соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Они выступили с совместным обращением.
«В подобный час великой скорби нередко очень непросто выразить подходящие слова утешения и поддержки. Мы обращаемся со словами поддержки, в первую очередь, к родителям и близким погибших и пострадавших, разделяем их горе после случившегося. Мы также обращаемся к верующим людям нашей республики с призывом вознести молитвы о тех, кому пришлось столкнуться с этой страшной болью. Будем молить Всевышнего укрепить их своей всемощной рукою, помочь избежать отчаяния и пустить в сердце надежду», — говорится в обращении.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека.
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