Муфтий и митрополит Татарстана выступили с совместным обращением

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан выразили соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово . Они выступили с совместным обращением.

«В подобный час великой скорби нередко очень непросто выразить подходящие слова утешения и поддержки. Мы обращаемся со словами поддержки, в первую очередь, к родителям и близким погибших и пострадавших, разделяем их горе после случившегося. Мы также обращаемся к верующим людям нашей республики с призывом вознести молитвы о тех, кому пришлось столкнуться с этой страшной болью. Будем молить Всевышнего укрепить их своей всемощной рукою, помочь избежать отчаяния и пустить в сердце надежду», — говорится в обращении.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека.

Читайте также: