Следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово

"Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию", — сообщила Петренко.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило разбор завалов ТЦ «Зимняя вишня».