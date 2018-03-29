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Следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово
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Следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Следователи начали допрашивать чиновников по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» заявление представителя СК Светлану Петренко.
"Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию", — сообщила Петренко.
Ранее сообщалось, что МЧС завершило разбор завалов ТЦ «Зимняя вишня».
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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