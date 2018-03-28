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Спасатели объявили о завершении поисковой операции в «Зимней Вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели объявили о завершении поисковой операции в «Зимней Вишне» 

АиФ Кузбасс 25 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В региональном ГУ МЧС объявили о завершении поисковой операции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в пункт постоянной дислокации направлен Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России. На месте продолжат работать бойцы отрядов федеральной противопожарной службы Кемеровской области, а также горноспасательные подразделения.
Специалисты демонтировали неустойчивые конструкции здания, а также завершили работы по недопущению повторных возгораний. Из «Зимней Вишни» вывезли более 1 500 кубометров мусора. Сейчас специалисты приступили к поэтапному разбору строения.
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