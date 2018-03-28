Спасатели объявили о завершении поисковой операции в «Зимней Вишне»

В региональном ГУ МЧС объявили о завершении поисковой операции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в пункт постоянной дислокации направлен Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России. На месте продолжат работать бойцы отрядов федеральной противопожарной службы Кемеровской области , а также горноспасательные подразделения.

Специалисты демонтировали неустойчивые конструкции здания, а также завершили работы по недопущению повторных возгораний. Из «Зимней Вишни» вывезли более 1 500 кубометров мусора. Сейчас специалисты приступили к поэтапному разбору строения.