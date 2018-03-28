В Мценском районе на пожаре погиб местный житель

Возгорание жилого дома произошло в деревне Ядрино Мценского района, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 06.10. В момент прибытия дежурного караула 10-й пожарно-спасательной части дом горел изнутри. Два звена газодымозащитников провели разведку.

На тушение было подано два ствола: один на тушение внутри дома, второй на чердак. В 06.28 было пожарные обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. В результате возгорания около печи выгорел потолок на площади два квадратных метра. Также сгорела комната на площади шесть квадратных метров, дом закопчен.

Причину пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.