Единый траур: оренбуржцы почтят память погибших в Кемерове минутой молчания 

28 марта, в День общенационального траура, в Оренбуржье пройдет Единая минута молчания, сообщает пресс-служба правительства области.
В память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня» все оренбуржцы замолкнут на минуту. Минуту молчания в 12.00 объявят дикторы по радио и ТВ области.
Жители Оренбургской области, как и все россияне, скорбят по жертвам пожара, в котором погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок. С 26 марта по всей стране проходят народные акции памяти и траурные службы. Оренбуржцы несут цветы, свечи и детские игрушки к памятнику первой учительнице на улице Советской в областном центре.
27 марта в Кемерово приехал президент Владимир Путин. Он возложил цветы к траурному мемориалу, провел ряд совещаний и посетил часть пострадавших в больнице. После этого было принято решение об объявлении общенационального траура.