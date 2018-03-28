Единый траур: оренбуржцы почтят память погибших в Кемерове минутой молчания

28 марта, в День общенационального траура, в Оренбуржье пройдет Единая минута молчания, сообщает пресс-служба правительства области.

В память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня» все оренбуржцы замолкнут на минуту. Минуту молчания в 12.00 объявят дикторы по радио и ТВ области.

Жители Оренбургской области , как и все россияне, скорбят по жертвам пожара, в котором погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок. С 26 марта по всей стране проходят народные акции памяти и траурные службы. Оренбуржцы несут цветы, свечи и детские игрушки к памятнику первой учительнице на улице Советской в областном центре.