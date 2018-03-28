Ещё
Единый траур: оренбуржцы почтят память погибших в Кемерове минутой молчания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Единый траур: оренбуржцы почтят память погибших в Кемерове минутой молчания 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 марта, в День общенационального траура, в Оренбуржье пройдет Единая минута молчания, сообщает пресс-служба правительства области.
В память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня» все оренбуржцы замолкнут на минуту. Минуту молчания в 12.00 объявят дикторы по радио и ТВ области.
Жители Оренбургской области, как и все россияне, скорбят по жертвам пожара, в котором погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок. С 26 марта по всей стране проходят народные акции памяти и траурные службы. Оренбуржцы несут цветы, свечи и детские игрушки к памятнику первой учительнице на улице Советской в областном центре.
27 марта в Кемерово приехал президент Владимир Путин. Он возложил цветы к траурному мемориалу, провел ряд совещаний и посетил часть пострадавших в больнице. После этого было принято решение об объявлении общенационального траура.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбуржье молятся о погибших в торговом центре в Кемерово В Новотроицке на улице Луговой загорелся жилой дом Соцсети: на трассе Самара-Оренбург произошло ДТП с грузовиком «Огнеопасно»
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным973
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения145
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение