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Спасатели тушат пожар в историческом центре Выборга
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели тушат пожар в историческом центре Выборга 

ТАСС 32 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС борются с огнем в здании, расположенном в районе городского порта в историческом центре Выборга, в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
"В 8:29 мск сигнал поступил, Южный вал д. 1, 52-я, 53-я пожарные части работают, горит одноэтажное кирпичное здание", — сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, к тушению пожара привлекли девять спасателей и три единицы техники.
Здание расположено в центре Выборга, в полукилометре от Выборгского замка. На этой территории располагается Выборгский порт. По адресу Южный вал, 1 расположено административное здание Росморпорта.
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