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В Петербурге иномарка влетела в столб: водитель в больнице
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В Петербурге иномарка влетела в столб: водитель в больнице 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Приморском районе Петербурга иномарка разбилась, влетев в столб, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Авария произошла около 15.35 30 марта у дома №23 по Приморскому шоссе.
По информации ведомства, 45-летняя женщина за рулем Audi Q3 потеряла управление: машина пересекла широкую разделительную лесополосу и врезалась в фонарный столб на противоположной стороне дороги.
Автомобиль разбился, а женщина-водитель получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.
Об аварии рассказывают также участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». По словам очевидцев, рядом с поврежденной иномаркой лежит детское кресло. «Надеюсь, все живы», — пишет одна из свидетелей ДТП.
Рядом с местом аварии начинает образовываться пробка.
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