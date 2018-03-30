В Петербурге иномарка влетела в столб: водитель в больнице

В Приморском районе Петербурга иномарка разбилась, влетев в столб, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Авария произошла около 15.35 30 марта у дома №23 по Приморскому шоссе.

По информации ведомства, 45-летняя женщина за рулем Audi Q3 потеряла управление: машина пересекла широкую разделительную лесополосу и врезалась в фонарный столб на противоположной стороне дороги.

Автомобиль разбился, а женщина-водитель получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

Об аварии рассказывают также участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». По словам очевидцев, рядом с поврежденной иномаркой лежит детское кресло. «Надеюсь, все живы», — пишет одна из свидетелей ДТП.

Рядом с местом аварии начинает образовываться пробка.