Здание фермы горело ночью в Нижегородской области 

Неэксплуатируемое здание фермы горело в селе Дубское Перевозского района Нижегородской области 27 марта, во вторник.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство в 04:38 утра.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение внутри здания. Площадь пожара, в результате которого сгорела часть потолочного перекрытия, составила 90 кв.м.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Напомним, ферма сгорела в Кстовском районе 17 января.