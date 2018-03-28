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Здание фермы горело ночью в Нижегородской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Здание фермы горело ночью в Нижегородской области 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Неэксплуатируемое здание фермы горело в селе Дубское Перевозского района Нижегородской области 27 марта, во вторник.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство в 04:38 утра.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение внутри здания. Площадь пожара, в результате которого сгорела часть потолочного перекрытия, составила 90 кв.м.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Напомним, ферма сгорела в Кстовском районе 17 января.
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