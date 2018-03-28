Ещё
Кемеровчане встанут плечом к плечу в «круг памяти» жертв пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемеровчане встанут плечом к плечу в «круг памяти» жертв пожара 

Мир24 59 минут назад
Общенациональный траур в России. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Жители скорбят по погибшим в результате страшного пожара в Кемерове. В эти минуты у торгового центра «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, проходит акция памяти, сообщает телеканал «МИР 24».
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Ветераны и молодежь — участники движения «Поколения вместе» — встали плечом к плечу в круг памяти о жертвах пожара. Акция прошла возле стихийного мемориала у стен сгоревшего торгового центра. Несмотря на будний день, в ней приняли участие сотни жителей города.
Дворец культуры «Содружество» подготовил Стену памяти. На ней сотрудники и участники творческих коллективов размещают памятных журавликов и белые ленты.
По последним данным, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, большинство из них — дети. На данный момент опознаны 25 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Четыре ребенка погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово Роковой день для Кемерово: взгляд изнутри При пожаре в Кемерове погибла 11-летняя родственница Амана Тулеева
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным970
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения139
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
02:30
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение