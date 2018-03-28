Кемеровчане встанут плечом к плечу в «круг памяти» жертв пожара

Общенациональный траур в России . По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Жители скорбят по погибшим в результате страшного пожара в Кемерове . В эти минуты у торгового центра «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, проходит акция памяти, сообщает телеканал «МИР 24».

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Ветераны и молодежь — участники движения «Поколения вместе» — встали плечом к плечу в круг памяти о жертвах пожара. Акция прошла возле стихийного мемориала у стен сгоревшего торгового центра. Несмотря на будний день, в ней приняли участие сотни жителей города.

Дворец культуры «Содружество» подготовил Стену памяти. На ней сотрудники и участники творческих коллективов размещают памятных журавликов и белые ленты.

По последним данным, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, большинство из них — дети. На данный момент опознаны 25 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.

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