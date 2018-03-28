Тулеев начал лично встречаться с семьями погибших при пожаре в торговом центре 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал проводить первые личные встречи с семьями погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили РИА Новости в региональной администрации. Накануне Тулеев пообещал, что встретится со всеми семьями погибших. Ранее глава Кузбасса заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Кроме того, все расходы, связанные с организацией похорон, оплатят из областного бюджета. Тулеев также сообщил, что областные власти будут работать с каждой семьей и примут конкретные меры поддержки, в том числе связанные с обучением детей, решаются вопросы по кредитам и другие проблемы.