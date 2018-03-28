Ещё
Водитель в Татарстане получил ожоги 65% тела при пожаре в большегрузе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Водитель в Татарстане получил ожоги 65% тела при пожаре в большегрузе 

Казанский репортер 44 минуты назад
Фото: Казанский репортер
На автомобильной стоянке в Зеленодольском районе Татарстана загорелись три большегруза, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 марта, на 790 километре трассы М-7. Горели фура «Даф», следовавшая, по всей видимости, из Рязанской области, а также «МАН» из Мордовии и «Вольво» с номерами Вологодской области. При пожаре ожоги получил 54-летней водитель одной из машин. У него обожжены 65 процентов тела, пострадавший был доставлен в РКБ. Пожар, по данным ГУ МЧС по РТ, удалось потушить в течение 17 минут. По версии спасателей, пламя вспыхнуло из-за неисправности в одном из большегрузов.
Казанский репортер: последние новости
В Казани состоялась акция памяти жертв пожара в Кемерово. Фоторепортаж В Татарстане после пожара в Кемерово проверят торговые комплексы ​В Татарстане внеплановые проверки торговых центров начались с ТРЦ «ГоркиПарк»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным968
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения136
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
02:30
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение