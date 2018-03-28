Водитель в Татарстане получил ожоги 65% тела при пожаре в большегрузе 

На автомобильной стоянке в Зеленодольском районе Татарстана загорелись три большегруза, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 марта, на 790 километре трассы М-7. Горели фура «Даф», следовавшая, по всей видимости, из Рязанской области, а также «МАН» из Мордовии и «Вольво» с номерами Вологодской области. При пожаре ожоги получил 54-летней водитель одной из машин. У него обожжены 65 процентов тела, пострадавший был доставлен в РКБ. Пожар, по данным ГУ МЧС по РТ, удалось потушить в течение 17 минут. По версии спасателей, пламя вспыхнуло из-за неисправности в одном из большегрузов.