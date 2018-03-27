Управляющая ТЦ в Кемерове назвала причиной пожара поджог 

По словам женщины, инструктор, работавшая в день трагедии на аттракционе, рассказала, что услышала хлопок со стороны поролоновой кучи возле батута и огромный столб огня.
«Сам аттракцион не мог так запылать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление… Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю», — сказала Судденок.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.