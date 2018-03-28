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Спасатели обнаружили тела всех погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели обнаружили тела всех погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 

Говорит Москва 53 минуты назад
Фото: Суть Событий
«Информации от родственников, которые не знают, где их близкие, у нас нет», — подчеркнул Аксёнов. Он добавил, что на данный момент опознаны 27 человек.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Его удалось потушить только на следующий день.
Следователи возбудили уголовное дело. Задержаны 5 человек. Речь идёт об управляющей, техническом директоре, охраннике и двух сотрудниках компании, которые занимались обслуживанием систем пожарной безопасности.
Сегодня в России проходит общенациональный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия отменены.
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