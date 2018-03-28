Спасатели обнаружили тела всех погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

«Информации от родственников, которые не знают, где их близкие, у нас нет», — подчеркнул Аксёнов. Он добавил, что на данный момент опознаны 27 человек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Его удалось потушить только на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело. Задержаны 5 человек. Речь идёт об управляющей, техническом директоре, охраннике и двух сотрудниках компании, которые занимались обслуживанием систем пожарной безопасности.