«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

Об ужасах спасательной операции в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» рассказал кемеровский сотрудник МЧС . Поисковая операция на месте трагедии завершилась на третий день после начала сильного пожара. Спасатели продолжали работы, несмотря на риски обрушения здания.

«Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья, я своих, слава Богу, не видел там», — цитирует спасателя телеканал 360 . Сотрудник МЧС рассказал, что условия работы были чрезвычайно тяжелыми, но спасатели были готовы к этому.

«Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался пузырями», — поделился подробностями он. Видимость в здании была практически нулевой, угроза обрушения перекрытий была очевидна, но спасатели продолжали работу.

«Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически наощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале», — вспоминает сотрудник МЧС.

Спасатели понимали, что они ищут трупы, поскольку выжить в данной ситуации было невозможно. Собеседник издания подчеркнул, что роковыми факторами для посетителей ТЦ стала паника. «Есть простые правила, закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать — дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро», — заявил спасатель.

Напомним, в кинотеатре дети попали в западню — двери одного из залов были заперты, а огонь распространялся слишком быстро. Школьники, осознавая это, писали в соцсети и звонили родным попрощаться.

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