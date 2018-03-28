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Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня» при помощи игрового реквизита
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня» при помощи игрового реквизита 

Авторадио 1 час назад
Фото: В городе N
Молодой фотограф Евгений спас около 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня», использовав противогаз, который был в его реквизите. Об этом «Ленте.ру» сообщил сам мужчина. По его словам, его фирма проводила детские праздники на площадке, которая ближе всего была к кинозалам. Когда началось возгорание, фотограф одним из первых заметил это. Молодой человек надел противогаз, собрал детей и повел за собой из горящего зала. Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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