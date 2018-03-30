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Министерство транспорта проверит свои объекты на пожарную безопасность
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Министерство транспорта проверит свои объекты на пожарную безопасность 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Результаты инспекций обсудят на заседании 19 апреля, передаёт РИА Новости.
Ранее глава РЖД Олег Белозёров поручил организовать дополнительные проверки безопасности на вокзалах и в поездах.
Внимание к пожарной безопасности приковано после трагедии в Кемерове. В минувшее воскресеньем там сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Позже Генеральная прокуратура дала поручение проверить все развлекательные центры, образовательные учреждения и другие объекты с массовым пребыванием людей.
Говорит Москва: последние новости
Власти Кузбасса начали проверки всех торговых центров в регионе Игорь Востриков о митинге в Кемерове Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре достигло 48
 Ещё 11 источников 
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