Министерство транспорта проверит свои объекты на пожарную безопасность 

Результаты инспекций обсудят на заседании 19 апреля, передаёт РИА Новости.
Ранее глава РЖД Олег Белозёров поручил организовать дополнительные проверки безопасности на вокзалах и в поездах.
Внимание к пожарной безопасности приковано после трагедии в Кемерове. В минувшее воскресеньем там сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Позже Генеральная прокуратура дала поручение проверить все развлекательные центры, образовательные учреждения и другие объекты с массовым пребыванием людей.