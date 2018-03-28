В Выборге горит здание линейного отдела полиции порта

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Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово

Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 35

Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до пяти человек