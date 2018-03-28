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В Выборге горит здание линейного отдела полиции порта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Выборге горит здание линейного отдела полиции порта 

Ivyborg.ru 1 час назад
В городе Выборг Ленинградской области горит здание линейного отдела полиции порта.
На месте происшествия работают спасатели МЧС. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло около 8 утра.
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