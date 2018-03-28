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Спасатели ликвидировали пожар в Выборге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели ликвидировали пожар в Выборге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в историческом центре Выборга, в районе Выборгского порта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.
"Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали пожар в городе Выборге. Горело здание на площади 32 кв. м", — говорится в сообщении. К тушению пожара было привлечено 12 человек и четыре единицы техники, сведений о пострадавших не поступало.
Здание расположено в центре Выборга, в полукилометре от Выборгского замка. На этой территории располагается Выборгский порт. По адресу Южный вал, 1 расположено административное здание Росморпорта.
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