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В Кемерове началась церемония прощания с погибшими в пожаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерове началась церемония прощания с погибшими в пожаре 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня, 28 марта, в России объявлен общенациональный траур. Во всех городах вчера и сегодня проходят памятные мероприятия — люди собираются на площадях населенных пунктов, где создают стихийные мемориалы и приносят цветы и игрушки.
В Кемерове рано утром началась церемония прощания с 13 погибшими в пожаре. По официальным данным, погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Известно, что погибших похоронят на четырёх кладбищах в Кемерове — Кировском, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном № 5.
Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне и быстро охватил почти весь четвертый этаж. Пожарная сигнализация не сработала — сообщается, что один их охранников ее отключил. Также известно, что дети не могли выбраться из кинотеатра, так как двери были закрыты снаружи — это привело к тому, что жертв стало гораздо больше, чем могло бы быть. Пока что причины трагедии выясняются, а жители города и вся страна оплакивают погибших, призывая власть наказать всех виновных в случившемся.
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